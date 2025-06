Gaza continua il genocidio oltre 30 morti dall' alba per raid Idf colpite Khan Younis Deir el-Balah e Jabalia Trump | Tregua entro una settimana - VIDEO

La crisi a Gaza si trascina senza sosta, con oltre 30 vittime fin dalla mattina e raid che colpiscono Khan Younis, Deir el Balah e Jabalia. Mentre le tensioni aumentano, si parla di una possibile tregua entro una settimana, grazie anche agli sforzi di Trump per convincere Netanyahu a negoziare con Hamas. La situazione rimane drammatica: il genocidio dei palestinesi prosegue senza sosta.

Secondo una fonte vicina ai negoziati Trump starebbe lavorando per persuadere Benjamin Netanyahu ad accettare un’intesa con Hamas Continua il genocidio dei palestinesi a Gaza. Dopo le scioccanti testimonianze dei soldati dell'Idf riportate ieri da Haaretz, oggi i raid israeliani hanno continu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, continua il genocidio oltre 30 morti dall'alba per raid Idf, colpite Khan Younis, Deir el-Balah e Jabalia, Trump: "Tregua entro una settimana" - VIDEO

