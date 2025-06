Gaza colpite tende sfollati | 14 morti

La violenza a Gaza si aggrava, con almeno 14 vittime negli attacchi israeliani recenti, colpendo anche le tende degli sfollati nel sud della Striscia. Mentre le tensioni esplodono, il Qatar intravede una "finestra di opportunitĂ " per una tregua, aprendo uno spiraglio di speranza in un contesto segnato da conflitti e sofferenza. La situazione rimane critica: quali passi concreti potranno portare a una pace duratura?

11.38 Almeno 14 persone sono state uccise negli attacchi israeliani delle ultime ore a Gaza. Lo riporta la tv Al Jazeera, che cita fonti ospedaliere della Striscia governata da Hamas. Colpite le tende che ospitavano sfollati palestinesi nella zona di al-Mawasi, nel Sud. Le autoritĂ del Qatar affermano di vedere una "finestra di opportunitĂ " per una tregua. Ieri il presidente Usa, Trump, aveva parlato di un possibile cessate il fuoco entro una settimana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: gaza - colpite - tende - sfollati

A Gaza “chiusi per oggi i siti di distribuzione degli aiuti”. Israele attacca il sud della Siria: “Colpite armi del regime” - In un contesto di crescente tensione in Medio Oriente, oggi a Gaza i siti di distribuzione degli aiuti umanitari sono stati chiusi, mentre Israele ha intensificato le sue operazioni nel sud della Siria colpendo armamenti del regime.

Lunedì 9 giugno le forze militari israeliane hanno ucciso altri 14 palestinesi affamati mentre si recavano a raccogliere cibo presso i punti di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Tra i morti anche una donna, Hanan, che stava cercando di sf Vai su Facebook

Attacco israeliano al mercato di Deir al Balah: almeno 18 morti. Nel sud di Gaza colpite tende sfollati; Gaza: almeno 21 morti dall’alba, colpite tende di sfollati; Colpite case e tende degli sfollati: a Gaza 90 uccisi in 24 ore.

Attacco israeliano al mercato di Deir al Balah: almeno 18 morti. Nel sud di Gaza colpite tende sfollati - (askanews) – Almeno 18 palestinesi sono stati uccisi dopo che un attacco con droni israeliani ha preso di mira un’unità di polizia di Hamas che cercava di assumere il controllo di un mer ... Secondo askanews.it

Gaza, raid israeliano sulle tende degli sfollati: almeno sei morti - (askanews) – Almeno sei palestinesi sono rimasti uccisi nel bombardamento lanciato oggi dalle forze israeliane sulle tende che ospitano gli sfollati nella zona di al- Si legge su askanews.it