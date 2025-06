Gaza City raid israeliano su centro per sfollati | 12 morti

La tensione tra Israele e Gaza si intensifica ancora una volta, con raid notturni che hanno colpito civili e sfollati. L’attacco sullo stadio Palestine, cuore di speranza per molti rifugiati, ha provocato la tragica perdita di 12 vite, mentre altre vittime sono state registrate in diversi quartieri. Mentre l’IDF mantiene il silenzio, il bilancio delle vittime cresce, alimentando un clima di incertezza e dolore.

L'esercito israeliano ha effettuato raid notturni su Gaza City. Negli attacchi sullo stadio Palestine che ospitava sfollati nelle tende si sono registrati 12 morti mentre sono morte anche altre otto persone che vivevano in appartamenti, secondo il personale dell'ospedale Shifa dove sono stati trasportati i corpi. L'Idf non ha ancora rilasciato commenti. Secondo fonti sanitarie locali sono 34 i morti sabato in vari raid israeliani nella Striscia.