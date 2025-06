Gaza almeno 21 morti oggi Qatar vede finestra di opportunità per tregua

La tragica escalation a Gaza continua a mietere vittime, con almeno 21 morti registrati oggi e un bilancio che si aggrava di ora in ora. Mentre la comunitĂ internazionale osserva con preoccupazione crescente, il Qatar sembra intravedere una possibile finestra di opportunitĂ per una tregua. In un contesto di tensione e dolore, la speranza di una soluzione duratura si fa strada tra le macerie di un conflitto che richiede urgentemente attenzione e dialogo.

(Adnkronos) – Almeno 21 persone sono morte dalle prime ore di oggi nella Striscia di Gaza. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera, che cita fonti mediche. Nell'enclave palestinese, che nel 2007 finì in mano a Hamas, proseguono le operazioni militari delle forze israeliane dall'attacco del 7 ottobre 2023 in Israele. Tra le vittime ci sono sei . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

