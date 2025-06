Gay pride Schlein infanga l' Italia Lega | Sinistra e amici Salis in gita in Ungheria buon viaggio

Durante il Pride di Budapest, Elly Schlein ha raccolto l’attenzione gridando “No pasaran”, tentando di mettere in discussione il governo Meloni. La sua visita, accompagnata da una numerosa delegazione di parlamentari italiani, si inserisce in un contesto di accese tensioni tra le forze politiche italiane e i movimenti progressisti. Un episodio che riflette le sfide e le dinamiche di una politica sempre più globale e coinvolgente.

Al grido di "No pasaran", Elly Schlein ha cercato di screditare il governo Meloni dal Pride di Budapest, al quale ha partecipato con una nutrita delegazione di parlamentari italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gay pride, Schlein infanga l'Italia. Lega: "Sinistra e amici Salis in gita in Ungheria, buon viaggio"

Schlein: “andrò al Pride in Ungheria, l’amore non si cancella per legge” - L’amore e la diversità sono valori irrinunciabili che nessuna legge potrà mai spegnere. Al Pride in Ungheria, alla fine del mese, saremo presenti con tanti deputati e deputate del Gruppo socialdemocratico europeo e del Partito Democratico, pronti a difendere i diritti di tutti.

