Gay pride qui Sala sfila La comunità ebraica no

Quest’anno, Milano si prepara a vivere un Gay Pride ricco di emozioni e riflessioni. Mentre il sindaco annuncia la sua adesione, alcune comunità, come quella ebraica israelita, scelgono di disertare, citando preoccupazioni legate alla situazione in Palestina. Un momento di grande partecipazione e di confronto, che mette in luce le complesse sfumature di una società in continua evoluzione. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Il sindaco si unirà alla manifestazione milanese pro Lgbt. Le associazioni gay israelite, invece, disertano: «Nel comunicato si parla di genocidio in Palestina».

