Gay Pride di Budapest partito Patria Nostra blocca sfilata pro-Lgbtq | Se la polizia non ferma marcia lo facciamo noi con i nostri mezzi

In una Budapest al centro di un acceso scontro politico e ideologico, il Gay Pride si trova sotto minaccia: un partito di estrema destra blocca la sfilata, promettendo di farla proseguire con i propri mezzi se la polizia non interviene. La tensione cresce tra manifestanti, politici come Schlein e Calenda, e le forze dell'ordine, in una lotta che rappresenta molto più di una semplice parata. Il futuro di questa manifestazione simbolo di libertà e diritti umani è ora in bilico.

La manifestazione di estrema destra si trova proprio nella stessa piazza davanti al municipio dove si sono radunati i partecipanti del Pride. Presenti a Budapest anche Schlein e Calenda A Budapest si accende lo scontro politico e ideologico attorno al Gay Pride: mentre migliaia di persone sfi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gay Pride di Budapest, partito Patria Nostra blocca sfilata pro-Lgbtq: “Se la polizia non ferma marcia, lo facciamo noi con i nostri mezzi”

In questa notizia si parla di: pride - budapest - partito - patria

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

Il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban ha detto che ci saranno "conseguenze legali" per chi sabato deciderà di partecipare al Pride di Budapest. La parata dell'orgoglio LGBTQIA+ è stata proibita con una legge voluta dal governo, ma avrà comunque luog Vai su Facebook

Budapest, il Pride in diretta | Il corteo dell'ultradestra sullo stesso percorso dei manifestanti. Schlein: «Non si può vietare l'amore per legge»; L'ultradestra blocca il ponte di Budapest sul percorso del Gay Pride: si temono scontri; Il paradosso ungherese: si vieta il Pride a Budapest, ma si consente ai neonazisti di scendere in piazza. Con il placet della polizia.

L'ultradestra blocca il ponte di Budapest sul percorso del Gay Pride: si temono scontri - Previsti numeri record di partecipanti alla parata organizzata sfidando un divieto imposto dal governo di Viktor Orban, ... msn.com scrive

L'Europa dei diritti in Ungheria, 35mila persone a Budapest per il Pride vietato da Orban - Calenda alla partenza del corteo Caloroso incontro al Pride di Budapest tra la segretario del Pd Elly Schlein e il leader di Azione Carlo Calenda. Come scrive msn.com