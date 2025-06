Gay Pride bignami smaschera la sinistra | Dove devono andare a sfilare

In un panorama politico spesso conteso tra dialogo e divisione, le parole di Galeazzo Bignami gettano nuova luce sulla complessità della lotta per i diritti civili. Criticare un governo sì, ma non generalizzare o alimentare odio. La sfida è trovare il coraggio di affrontare le questioni con rispetto e responsabilità, perché l'inclusione e il rispetto devono sempre prevalere nel cuore della nostra società.

"Criticare un governo è del tutto legittimo, equipararlo a un intero popolo è, al contrario, inaccettabile. Un passaggio subdolo, col quale si cerca di autogiustificarsi millantando nobili propositi, ma che, in realtà, semina solo odio". Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, commenta così "il nuovo, ripugnante ritorno della caccia all'ebreo " in un'intervista al Tempo. Per Bignami, "gli ultimi dati parlano certamente di un problema" di ritorno all'antisemitismo, "anche se in Italia la situazione è migliore rispetto al resto d'Europa. Anche grazie alla strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo messa in campo dal governo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gay Pride, bignami smaschera la sinistra: "Dove devono andare a sfilare"

