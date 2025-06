Gay pride a Budapest sfida il Governo | Siamo 200mila Schlein si imbuca come al corteo Lgbtq+ del 25 aprile | Bella ciao - VIDEO

Il Gay Pride di Budapest sfida con coraggio il divieto imposto dal governo di Orban, in un gesto di solidarietà e rivolta che ha visto oltre 200mila persone sfilare per le strade della capitale ungherese. Nonostante le minacce e le tensioni, la marcia ha dimostrato come l’amore e i diritti civili possano superare ogni ostacolo, portando in piazza un messaggio di libertà e inclusione. La strada verso l’uguaglianza continua, e questa manifestazione ne è stata un’ulteriore prova.

La parata è andata in scena anche se Orban aveva l'aveva espressamente vietata. Il partito Patria Nostra ha provato a bloccarla, dichiarando: "Se la polizia non ferma marcia, lo facciamo noi con i nostri mezzi" Il gay pride di Budapest in Ungheria è andato in scena lo stesso, anche se c'era i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gay pride a Budapest sfida il Governo: “Siamo 200mila”, Schlein si imbuca come al corteo Lgbtq+ del 25 aprile: “Bella ciao” - VIDEO

In questa notizia si parla di: pride - budapest - sfida - governo

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

Il Pride di Budapest sfida il governo di Viktor Orbán Vai su X

Pride di Budapest, il movimento lgbtqi+ sfida Orban Il divieto imposto dal governo di Orban ha trasformato il Pride di Budapest in un appuntamento imperdibile per gli attivisti lgbtqi+ di tutta Europa. Al circolo Maurice di Torino si preparano a partire: "Andremo, Vai su Facebook

«Siamo 200mila», il Pride di Budapest sfida il governo di Viktor Orbán; Budapest, sfila il Pride vietato da Orban: Siamo 200mila, il più grande di sempre; Il Pride di Budapest sfida il divieto del governo Orban.

Il Pride sfida Orban: folla enorme a Budapest. Falliti i blocchi dell'ultradestra - Con la partecipazione di decine di migliaia di persone, tra cui numerosi politici ed eurodeputati provenienti da tutta Europa, ha preso forma la marcia del Pride di Budapest, nonostante il divie ... Lo riporta msn.com

Il Pride di Budapest sfida il governo di Viktor Orbán - Autorizzata una manifestazione di estrema destra nello stesso percorso in cui passerà il corteo c ... Riporta editorialedomani.it