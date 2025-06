Gay pride a Budapest sfida il Governo | Siamo 200mila Schlein e Calenda si imbucano come al corteo Lgbtq+ del 25 aprile la dem | Bella ciao - VIDEO

Nonostante le restrizioni e le minacce, il Gay Pride di Budapest ha sfidato il governo ungherese con oltre 200.000 partecipanti, dimostrando che i diritti civili non si fermano davanti a un divieto. La manifestazione, simbolo di libertà e uguaglianza, ha preso vita tra tensioni e resistenze, confermando ancora una volta che la lotta per i diritti LGBTQ+ continua con coraggio e determinazione.

La parata è andata in scena anche se Orban aveva l'aveva espressamente vietata. Il partito Patria Nostra ha provato a bloccarla, dichiarando: "Se la polizia non ferma marcia, lo facciamo noi con i nostri mezzi" Il gay pride di Budapest in Ungheria è andato in scena lo stesso, anche se c'era i.

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

