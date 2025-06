Gay pride a Budapest parte la sfida a Orban In piazza anche l' ultradestra | si temono scontri

A Budapest, il Gay Pride si prepara a sfidare Orban, attirando una marea di partecipanti pronti a far risuonare un messaggio di libertà e tolleranza. Tra scontri temuti e numeri record in piazza, la manifestazione si conferma come un atto di coraggio contro le restrizioni. Con Elly Schlein che dichiara: "Tu non puoi vietare l'amore per legge", il movimento si fa portavoce di un'onda di cambiamento imprescindibile.

Si prevedono numeri record di partecipanti alla parata ungherese. Presente Elly Schlein: "Tu non puoi vietare l'amore per legge". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gay pride a Budapest, parte la sfida a Orban. In piazza anche l'ultradestra: si temono scontri

In questa notizia si parla di: pride - budapest - sfida - orban

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

Budapest sfida il divieto di Orban, oggi il Pride: in piazza anche tanti politici italiani Vai su X

Decine di parlamentari italiani (tra cui Schlein e Calenda) ed europei saranno domani a Budapest per il Pride, corteo vietato da una legge liberticida di Orban: la sfida all’autocrate che minaccia “conseguenze legali” Vai su Facebook

Oggi il Pride di Budapest, sfida a Orban. Corteo dell'ultradestra sullo stesso percorso; Pride Budapest, chi sono i politici italiani a partecipare oggi; Il Budapest Pride sfida i divieti di Orban, da Schlein a Calenda: ecco i politici italiani in piazza.

Gay pride a Budapest, parte la sfida a Orban. In piazza anche l'ultradestra: si temono scontri - Presente Elly Schlein: "Tu non puoi vietare l'amore per legge" ... ilgiornale.it scrive

Oggi il Pride di Budapest, sfida a Orban. Corteo dell'ultradestra sullo stesso percorso - Camere di sorveglianza sul percorso, con sistema di riconoscimento facciale elettronico (ANSA) ... Lo riporta ansa.it