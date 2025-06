Gay pride a Budapest la sfida a Orban Presenti i leader del Pse Si temono infiltrazioni dell’estrema desta

Budapest si prepara ad accogliere oltre 35 mila persone per il Gay Pride, un atto di protesta contro il governo di Viktor Orban. La manifestazione, simbolo di libertà e diritti civili, vede la partecipazione dei leader del PSE e della leader Dem Elly Schlein, pronti a ribadire il loro impegno. In un clima di attesa e tensione, la città si mobilita per dimostrare che l’uguaglianza non conosce confini, anche in tempi di sfide politiche e sociali.

Roma, 28 giugno 2025 – Oltre 35 mila persone sono attese oggi a Budapest per un gay pride che è diventato il simbolo della protesta contro il governo sovranista di Viktor Orban. Nella capitale ungherese ci saranno infatti anche i leader del Partito socialista europeo che terranno in mattinata una riunione a Budapest, presente anche la leader dem Elly Schlein, per poi partecipare al corteo in partenza alle 15 dal Varoshaza park. Si temono scontri e infiltrazioni dell'estrema destra che inevitabilmente rappresenteranno un test sul tasso di democrazia del Paese. Orban ha annunciato ieri "conseguenze legali" per chi organizzerĂ o parteciperĂ al Budapest Pride nonostante il divieto varato dalle autoritĂ . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gay pride a Budapest, la sfida a Orban. Presenti i leader del Pse. Si temono infiltrazioni dell’estrema desta

In Comune con il sindaco di Budapest, Karácsony Gergely, che coraggiosamente ha sfidato il divieto di Orban al Pride e che continua a combattere per la democrazia liberale in un paese che la sta perdendo. Vai su Facebook

Translate post"Von der Leyen sostiene il Pride di Budapest con un video, ma senza procedura di infrazione. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ieri ha pubblicato un video di sostegno al Pride di Budapest, minacciato da una nuova legge Vai su X

