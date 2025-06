Gattuso garra e grinta per l' Italia Varela Lisuzzo e Rozzio lo raccontano ai tempi del Pisa

Nel cuore di Pisa, tre giovani protagonisti svelano i primi passi di Gattuso, un allenatore che incarna pura grinta e passione. Varela, Lisuzzo e Rozzio ci portano indietro nel tempo, tra ricordi autentici e aneddoti emozionanti, dipingendo l’immagine di un uomo schietto e generoso. La loro testimonianza rivela un Gattuso diverso da qualunque altro, un vero fratello maggiore capace di ispirare e guidare con il cuore.

Pisa nella bufera, Gattuso si dimette - la Nazione - L'ex campione del mondo ha reso noto di aver presentato, insieme con il suo staff, le sue "dimissioni irrevocabili" dall ... Scrive lanazione.it