Gatti torna dal primo minuto contro il Real Madrid? Dall’idea di Tudor e alle condizioni del difensore della Juve

La Juventus si avvicina al big match contro il Real Madrid con grandi aspettative e una novità che fa entusiasmo tra i tifosi: Gatti potrebbe tornare dal primo minuto, grazie all’idea di Tudor e alle sue condizioni ottimali. La sfida di martedì a Miami si presenta come un banco di prova fondamentale per la squadra bianconera. Ma sarà davvero lui in campo? Scopriamo insieme tutte le ultime novità e aggiornamenti sulla formazione!

: tutte le ultimissime novità a riguardo. La Juventus continua la sua preparazione alla prossima sfida in programma, l’ottavo di finale del Mondiale per Club in programma martedì sera a Miami contro il Real Madrid. Ci sarà Gatti? Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’idea di Tudor è quella di provare a recuperarlo per la formazione titolare, anche se allo stato attuale delle cose il difensore non sembra avere i 90 minuti nelle gambe. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gatti torna dal primo minuto contro il Real Madrid? Dall’idea di Tudor e alle condizioni del difensore della Juve

