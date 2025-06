Gatti emozionato nell’aver rivisto Danilo e Alex Sandro | Siete stati un esempio in questi anni La dedica per i due ex bianconeri – FOTO

L’emozione è palpabile tra i tifosi e i giocatori bianconeri: il ritorno di Danilo e Alex Sandro negli Stati Uniti ha risvegliato ricordi e affetti profondi. Federico Gatti, in particolare, si è lasciato coinvolgere dall’entusiasmo, dedicando parole sincere ai due ex campioni, esempio di lealtà e professionalità. Un momento di grande valore che rafforza il legame tra passato e presente della Juventus, sottolineando come le emozioni siano il vero cuore del calcio.

Gatti, difensore della Juventus, ha scritto questo messaggio dopo aver rivisto Danilo e Alex Sandro in America. Le sue parole. Durante il ritiro negli Stati Uniti, a far visita alla Juventus sono stati Danilo e Alex Sandro, anche loro impegnati al Mondiale per Club con il Flamengo. Un incontro che ha toccato il cuore di tutta la squadra bianconera: uno su tutti, Federico Gatti, ha voluto dedicar loro un pensiero sui social. Ecco le sue parole piene d’emozione. PAROLE – «Siete stati un esempio in questi anni. È sempre un piacere vedervi». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gatti emozionato nell’aver rivisto Danilo e Alex Sandro: «Siete stati un esempio in questi anni». La dedica per i due ex bianconeri – FOTO

Carlo Ancelotti, nuovo commissario tecnico della Seleçao, si è presentato con l'ambizioso obiettivo di riportare il Brasile al vertice del calcio mondiale.

