gas troppo costoso per le aziende italiane crescono i divari

Anche le piccole imprese italiane stanno affrontando un duro colpo, pagando il doppio di gas rispetto alle grandi aziende. Uno studio della Cgia di Mestre evidenzia un divario preoccupante tra i costi energetici di artigiani, negozianti e industrie di maggiori dimensioni. Questa disparità rischia di minare la competitività del tessuto imprenditoriale italiano, già messo alla prova da rincari senza precedenti. Come possono le piccole realtà sopravvivere e prosperare in un mercato così difficile?

Le piccole imprese italiane pagano il doppio di gas rispetto alle grandi aziende. Lo rivela uno studio della Cgia di Mestre, che denuncia il divario tra le bollette di artigiani, gli esercenti, i negozianti e i piccoli imprenditori, rispetto ai costi sostenuti per l'energia delle industrie manifatturiere e commerciali. Come sottolineato dagli esperti dell'associazione, a fare le spese dei rincari su elettricità e gas registrati negli ultimi tre anni sono ancora le realtà con meno di 20 addetti, che rappresentano il 98% delle imprese italiane e che, al netto delle pubbliche amministrazioni, danno lavoro a circa il 60% degli impiegati nel Paese.

