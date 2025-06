Garlasco spunta il nuovo superteste | Attizzatoio e martello? Li ho consegnati io

Emergono nuovi dettagli nel mistero di Garlasco: durante la trasmissione di Milo Infante su Rai 2, si è fatto luce su un "superteste" che ha consegnato agli inquirenti alcuni oggetti chiave, tra cui un attizzatoio e un martello. Questi strumenti potrebbero rivoluzionare le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. La scoperta apre nuove prospettive e lascia aperte molte domande sul caso, ancora avvolto nel mistero.

Nuovi colpi di scena sul delitto di Garlasco: come emerso a Ore 14 Sera, la trasmissione condotta da Milo Infante su Rai 2, la novità riguarda le ricerche dell'arma con cui sarebbe stata uccisa Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto del 2007. Diversi oggetti, tra cui un martello, un attizzatoio, una mazzetta da muratore e una piccozza sarebbero stati trovati e consegnati ai carabinieri da un nuovo supertestimone. Si tratta di un muratore egiziano che avrebbe recuperato i reperti prima che il canale di Tromello, vicino a Garlasco e sempre in provincia di Pavia, venisse dragato.

