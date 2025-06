Garlasco l’avvocato Lovati rivela | Ci sono voci di un testimone che accusa Sempio

Dopo diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna sotto i riflettori con un nuovo capitolo. L’avvocato Lovati svela voci di un testimone che accusa Sempio, riaccendendo la speranza di fare luce su una verità ancora nascosta. Tra indagini in evoluzione e sospetti rinnovati, il mistero si infittisce: la verità sta per emergere, o ci sarà un colpo di scena inaspettato?

Diciotto anni dopo il brutale omicidio di Chiara Poggi, la vicenda giudiziaria conosce un nuovo capitolo tra indagini riaperte, sospetti rinnovati e elementi che sembravano ormai archiviati. La nuova inchiesta che ruota attorno ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, sembra perdere forza dopo gli ultimi risultati sui reperti. Ma la difesa resta in allerta: si teme il classico colpo di scena, magari con una testimone dell’ultima ora. E intanto, vecchie piste tornano d’attualità. Cosa ha rivelato l’avvocato Massimo Lovati? Leggi anche: Cinema in lutto, l’attrice muore a soli 42 anni: inutile la corsa in ospedale Il Dna sui rifiuti e i Fruttolo, nessuna traccia di Sempio. 🔗 Leggi su Tvzap.it