Garlasco la foto di Marco Poggi in Trentino il giorno del delitto La mamma | Basta fango sui nostri figli

In un caso che ha sconvolto Garlasco, nuove immagini emergono per fare luce sulla verità. Durante Quarto Grado è stata mostrata in esclusiva una foto di Marco Poggi in Trentino, smentendo le accuse infamanti e difendendo l’onore del ragazzo e della sua famiglia. La mamma di Marco esprime profonda amarezza: "Basta fango sui nostri figli". Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che coinvolge cuore e giustizia.

A Quarto Grado è stata mostrata in esclusiva una fotografia che ritrae Marco Poggi in montagna col padre in Trentino nei giorni dell'omicidio di Garlasco, per smentire le voci circolate nei giorni scorsi. La mamma: "Proviamo un'enorme amarezza, chi ha scritto queste cose non ha alcun senso del pudore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

