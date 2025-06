Garlasco il terrore dell' avvocato di Sempio | Temo salti fuori un testimone

A Garlasco, l’ombra del timore aleggia ancora nell’aria: mentre dalle indagini sulla spazzatura di Andrea Sempio non emergono prove concrete, il suo avvocato si tiene in allerta, temendo sorprese inattese come “qualche coniglio dal cilindro”. La cautela è d’obbligo in casi così intricati, dove ogni dettaglio potrebbe cambiare le sorti del processo. La tensione resta palpabile, e l’attesa si fa più intensa.

