Garlasco il nuovo incubo di Lovati è una testimone che accusa Andrea Sempio

Nel cuore di Garlasco torna a inquietare l’ombra del passato, con un nuovo capitolo che scuote la memoria collettiva. Andrea Sempio, coinvolto nell’ombra dell’omicidio di Chiara Poggi, si trova ora al centro di un caso che desta sospetti e dubbi, alimentati da una testimonianza e analisi sorprendenti. L’avvocato Lovati si trova a dover affrontare un nuovo “coniglio dal cilindro” dei magistrati, mentre il mistero si infittisce…

Un nuovo incubo per l’avvocato Massimo Lovati. Il legale che insieme ad Angela Taccia difende Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco parla di un «coniglio dal cilindro» dei magistrati dopo le analisi del Dna sulla colazione della villetta di via Pascoli. L’avvocato aveva detto di aver paura «dei vasetti del Fruttolo» per il suo assistito. Ma non sono state trovate impronte diverse né Dna rispetto a quelle della vittima e di Alberto Stasi. Poi lancia la bomba: «In questi giorni sento parlare di una testimone che accuserebbe Sempio. Io non so nulla. Lei ne sa qualcosa?». 🔗 Leggi su Open.online