Garlasco i genitori di Chiara | Quel giorno Marco era con noi in montagna E mostrano le foto

I genitori di Chiara Poggi smontano le recenti indiscrezioni di stampa, mostrando fotografie di Marco in vacanza con loro in Trentino. In un'intervista a Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi, i genitori condividono momenti di spensieratezza e solidarietà, ribadendo la loro fiducia nel figlio e nel suo alibi. Le immagini parlano chiaro: Marco era con loro quel giorno, e la verità sta emergendo con forza.

"Marco era con noi". I genitori di Chiara Poggi mettono a tacere le indiscrezioni di stampa emerse negli ultimi giorni e mostrano le foto del figlio in vacanza con loro in Trentino. Parlando con Quarto Grado, la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi,¬†la madre e il padre di Chiara fanno vedere. 🔗 Leggi su Today.it

I genitori di Chiara Poggi: ¬ęAndrea Sempio non c‚Äôentra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia √® Alberto Stasi¬Ľ - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Secondo Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna che rappresentano Giuseppe Poggi e Rita Preda, oltre al fratello di Chiara, Marco, "la famiglia è da settimane vittima di una assillante campagna diffamatoria da parte di organi di informazione e social, che

