Garlasco i genitori di Chiara Poggi difendono il figlio Marco | Basta fango su di lui era con noi in Trentino - VIDEO

I genitori di Chiara Poggi si scagliano contro le accuse rivolte a Marco, difendendo il loro figlio con veemenza e affetto. "Nessuno ci ha contattato per chiedere la nostra versione", affermano, sottolineando il dolore e l’indignazione per il fango gettato su Marco, che era con loro in Trentino. La loro testimonianza rivela un cuore spezzato e una volontà ferma di difendere l’onore di Marco, dimostrando che la verità merita di emergere.

"Nessuno ci ha contattato per chiedere la nostra versione", afferma la madre di Chiara Poggi "Proviamo un’enorme amarezza. Chi ha scritto queste cose non ha alcun senso del pudore". Con parole intrise di dolore e indignazione, i genitori di Chiara Poggi hanato a Quarto Grado le ulti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, i genitori di Chiara Poggi difendono il figlio Marco: "Basta fango su di lui, era con noi in Trentino" - VIDEO

