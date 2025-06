Garbagnate scaricano mobili e materassi davanti al palazzo vicino

A Garbagnate, alcuni residenti hanno preso la cattiva abitudine di scaricare mobili e materassi davanti ai palazzi vicini, alimentando un problema che va ben oltre l’inciviltà. Questo comportamento errato aumenta i costi per la collettività, poiché i rifiuti non differenziati finiscono in discarica o nei forni, aggravando l’impatto ambientale e le spese pubbliche. È ora di riscoprire il rispetto e la responsabilità per il bene di tutta la comunità.

Garbagnate, escono da casa e scaricano mobili e materassi davanti al palazzo vicino. Da qualche tempo in città si è alzato il livello di attenzione su chi non divide correttamente i rifiuti, causando un costo a tutta la collettività dato che quei rifiuti non differenziati vanno in discarica o nei forni e si deve pagare. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

