Gaia Trussardi racconta la perdita del papà de del fratello | Il lutto è un abisso che crea distanza e solitudine

Gaia Trussardi ci invita a entrare nel suo mondo di dolore e introspezione con «Cara morte, amica mia». Attraverso parole sincere e toccanti, l’autrice condivide la perdita del fratello e il vuoto che questa ha lasciato nel suo cuore, rivelando come il lutto possa diventare un abisso di solitudine. Un viaggio emozionante nella complessità dei sentimenti umani, che ci ricorda quanto sia importante affrontare il dolore con coraggio e autenticità.

Nel libro «Cara morte, amica mia» Gaia Trussardi si confessa a cuore aperto, come racconta in un'intervista al Corriere della Sera: «Per sopravvivere accade solitamente che si cerchi qualcosa da controllare per dare una ragione a quel dolore: io, inconsciamente, mi sono affamata». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Gaia Trussardi racconta la perdita del papà de del fratello: «Il lutto è un abisso che crea distanza e solitudine»

In questa notizia si parla di: gaia - trussardi - racconta - perdita

Gaia Trussardi: «La morte è diventata mia amica. L'ho accettata perché ho capito che è una fase della vita» - In "La morte è diventata mia amica", Gaia Trussardi affronta il dolore per la perdita del padre Nicola e del fratello Francesco, esplorando la complessità del lutto e le aspettative familiari.

Dopo la tragica perdita del padre, Gaia Trussardi figlia dello stilista e imprenditore Nicola Trussardi, è precipitata in un vortice di dolore e paura.... Vai su Facebook

Gaia Trussardi: «La morte è diventata mia amica. L'ho accettata perché ho capito che è una fase della vita; Gaia Trussardi fa i conti con la morte del padre e del fratello; Adriano Giannini sul rapporto con le figlie di Gaia Trussardi, poi l'aneddoto sulla morte del fratello Lorenzo.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. - Nel libro «Cara morte, amica mia» Gaia Trussardi si confessa a cuore aperto, come racconta in un'intervista al Corriere della Sera: «Per sopravvivere accade solitamente che si cerchi qualcosa da contr ... Riporta vanityfair.it

Gaia Trussardi: «Con papà e Francesco sono morta anch’io. Sono arrivata ad affamarmi: ora so che tutto si trasforma» - «È inutile scappare dal dolore», scrive la figlia dello stilista scomparso nel 1999 in "Cara morte, amica mia", suo debutto letterario in cui ripercorre gli anni segnati da una sofferenza «insopportab ... Scrive msn.com