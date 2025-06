Gaia Pagliuca morta durante l’estrazione di un dente ad Assisi la perizia | ‘Anestesia fatale’

La tragica scomparsa di Gaia Pagliuca, avvenuta durante un semplice intervento dentale ad Assisi, ha scosso l’intera comunità. Una giovane vita spezzata improvvisamente, lasciando domande senza risposta sulla sicurezza delle pratiche odontoiatriche. A nove mesi da quel drammatico evento, la consulenza del medico legale Sergio Scalise getta nuova luce su una vicenda che potrebbe rivoluzionare le norme sulla tutela dei pazienti.

La morte di Gaia: una tragedia senza precedenti. Aveva solo 23 anni, stava bene, senza alcuna patologia nota, e si era recata dal dentista solo per curare una carie. Gaia Pagliuca è morta il 29 settembre 2024 dopo tre giorni di coma, in seguito a un arresto cardiaco avvenuto durante l'estrazione di un dente del giudizio presso uno studio dentistico ad Assisi. Ora, a nove mesi dalla tragedia, la consulenza tecnica del medico legale Sergio Scalise Pantuso chiarisce la causa del decesso: un arresto cardiocircolatorio dovuto a tossicità sistemica da anestetico locale. La ricostruzione dei fatti. Il 26 settembre Gaia Pagliuca si era recata nello studio per curare alcune carie.