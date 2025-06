Gaia Pagliuca morta a 23 anni per l' estrazione di un dente | tre dentisti indagati

Una tragedia che ha sconvolto una comunità e sollevato pesanti interrogativi sulla sicurezza e la responsabilità nei trattamenti odontoiatrici. Gaia Pagliuca, giovane di soli 23 anni, ha perso la vita dopo un intervento apparentemente ordinario, suscitando un'ondata di dolore e di richieste di giustizia. Tre dentisti sono ora indagati per omicidio colposo, in un caso che mette in luce le criticità del settore e l'importanza di garantire sempre la massima attenzione in ogni procedura medica.

Tre dentisti sono finiti indagati con l'accusa di omicidio colposo per la morte di Gaia Pagliuca, 23 anni, deceduta lo scorso 29 settembre dopo tre giorni di agonia in seguito a quello che doveva essere un semplice intervento odontoiatrico.

Gaia Pagliuca, morte dopo l’estrazione di un dente: tre dentisti indagati per omicidio colposo - Una tragedia che ha scosso l’intera comunità: Gaia Pagliuca, solo 23 anni, ha perso la vita durante un semplice intervento odontoiatrico, portando alla luce dubbi e preoccupazioni sulla sicurezza negli studi dentistici.

