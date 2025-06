Gaetano Aloisio | La sartoria rappresenta il vero lusso etico

Gaetano Aloisio, maestro sartoriale di fama internazionale, incarna il lusso etico attraverso creazioni su misura che riflettono eleganza e rispetto per la tradizione. Dalla sua esperienza, iniziata a soli nove anni nel laboratorio paterno, emerge uno stile essenziale e sofisticato, dove ogni abito diventa un’estensione della personalità . La sua filosofia? L’eleganza autentica non necessita di clamore, ma di classe sottile e consapevole. Continua a leggere per scoprire il suo mondo di raffinata sartoria.

Il maestro che veste reali e capi di Stato: «Ho iniziato a 9 anni nel laboratorio di mio padre. Ho uno stile essenziale, l’eleganza non ha bisogno di gridare. L’abito su misura è un simbolo di autorevolezza, ogni capo deve essere un’estensione della personalità ». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gaetano Aloisio: «La sartoria rappresenta il vero lusso etico»

