Gabry Ponte in concerto a Milano | parcheggi strade chiuse come arrivare e scaletta

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile con Gabry Ponte in concerto a Milano, un evento imperdibile che farà la storia della musica dance italiana. Con le strade di San Siro chiuse e i parcheggi esauriti, organizzare il viaggio richiede qualche strategia in più. Scopri come arrivare facilmente, conoscere la scaletta e vivere al massimo questa notte magica. Non perdere l’occasione di essere parte di questo grande evento!

Un evento più unico che raro. Gabry Ponte è pronto a fare la storia della musica dance italiana esibendosi per la prima volta a San Siro con un evento attesissimo dai fan del dj. San Siro Dance, sponsorizzato da Rtl 102.5 che lo trasmetterà in diretta, si terrà sabato 28 giugno. L'apertura dei. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: gabry - ponte - concerto - milano

Ascolti TV ieri sera, Eurovision 2025 al via, ecco i dati Auditel della prima semifinale del 13 maggio con Lucio Corsi e Gabry Ponte - Ieri sera, martedì 13 maggio 2025, l'Eurovision Song Contest ha catturato l'attenzione degli spettatori con la sua prima semifinale, trasmessa su RAI 2.

Tutta Milano si prepara per il grande DJ set di Gabry Ponte: lo Stadio di San Siro è pronto a ballare Orari 15:30 Early Entrance 16:00 Apertura Porte 16:00 Apertura cassa ritiro accrediti presso Box Office 18:00 Pre Show 20:00 Inizio concerto L’esibizione di Vai su Facebook

#evento Sabato 28/06/2025, dalle 20:30 a fine esigenza, piazza Axum c/o Stadio di S. Siro, concerto del cantante “Gabry Ponte”, possibili disagi alla circolazione per afflusso deflusso spettatori. #ComuneMilano #polizialocaleMilano #TrafficAlert #zona8Milano Vai su X

Gabry Ponte a San Siro: orari, biglietti, scaletta, strade chiuse, come arrivare al concerto dance; Gabry Ponte alla conquista di San Siro: è il primo dj a esibirsi al Meazza. La scaletta e l’ordine delle canzoni; Gabry Ponte e la “San Siro Dance”: lo stadio debutta come discoteca. Scaletta, come arrivare, mezzi notturni.

Gabry Ponte in concerto a Milano San Siro, la possibile scaletta - Si prospetta uno show unico, con scenografie spettacolari, molte sorprese e ospiti speciali Sabato 28 giugno Gabry Ponte sarà il ... Lo riporta tg24.sky.it

Gabry Ponte a San Siro: orari, biglietti, scaletta, strade chiuse, come arrivare al concerto dance - Sabato 28 giugno 2025 è il giorno del debutto a San Siro di Gabry Ponte, primo dj della storia a calcare il leggendario palco dello stadio ... Come scrive mentelocale.it