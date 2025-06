Gabry Ponte ha trasformato San Siro in un’enorme discoteca | 55mila persone in delirio

Gabry Ponte ha portato la magia della musica direttamente nel cuore di San Siro, trasformando il leggendario stadio in un’enorme discoteca a cielo aperto. Con oltre 55mila persone in delirio, il DJ ha fatto vibrare le pareti del Meazza con hit storiche, nuovi successi e remix iconici, dimostrando che, all’età di 52 anni, è ancora il re indiscusso della scena dance italiana. Un evento che resterà nella storia…

Più di 55mila persone che ballano all'unisono sulle note di hit storiche, nuovi successi e remix iconici. Gabry Ponte ha trasformato il Meazza in una vera e propria discoteca, confermando che all'alba dei 52 anni il numero uno della dance in Italia è ancora lui. Sotto al palco e sugli spalti.

