G7 vittoria per Trump | c’è l’accordo sulla global minimum tax ma con un’esenzione per le aziende degli Usa

Il G7 raggiunge un accordo storico sulla tassazione globale delle multinazionali, introducendo la minimum tax per garantire equità fiscale a livello mondiale. Tuttavia, una straordinaria eccezione favorisce gli Stati Uniti, esentando parzialmente le aziende americane e segnando una vittoria politica significativa per Donald Trump. La decisione apre nuovi scenari nel panorama internazionale, lasciando aperte molte domande sul futuro della regolamentazione fiscale globale e sulle implicazioni per gli altri paesi.

Il G7 trova un’intesa sulla tassazione globale delle multinazionali (global minimum tax), ma con una significativa eccezione che cambia gli equilibri del compromesso: le compagnie statunitensi saranno parzialmente esentate dal nuovo regime fiscale, una concessione che rappresenta una nuova vittoria politica per il presidente americano Donald Trump. A comunicarlo è stata la presidenza canadese del vertice, che in una nota ufficiale ha annunciato l’accordo per una «soluzione parallela» fondata sul principio della «sovranità fiscale dei Paesi». In sostanza, le multinazionali con sede negli Stati Uniti non saranno pienamente soggette alle nuove regole, in virtù delle imposte già versate al fisco americano. 🔗 Leggi su Open.online

