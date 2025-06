G7 | tassazione globale delle multinazionali esenzione per gli Usa

Il G7 ha raggiunto un storico accordo sulla tassazione globale delle multinazionali, con un’eccezione significativa per le aziende statunitensi. Questa decisione rappresenta una vittoria politica per il presidente Donald Trump, suscitando reazioni contrastanti a livello internazionale. La presidenza canadese sottolinea che si tratta di una “soluzione parallela” rispettosa della “sovranità fiscale dei…”. Il futuro del sistema fiscale globale rimane quindi complesso e in evoluzione.

