G7 raggiunto accordo su global minimum tax | ‘soluzione parallela’ per gli Usa

Il G7 ha raggiunto un importante accordo sulla tassazione globale minima, con una soluzione parallela dedicata agli Stati Uniti. Questa innovativa proposta, basata sull'idea di 'side-by-side', mira a rispettare le attuali regole fiscali statunitensi, offrendo un equilibrio tra conformitĂ internazionale e tutela degli interessi americani. Un passo fondamentale verso un sistema fiscale piĂą equo e coordinato a livello mondiale.

(Adnkronos) – Il G7 ha trovato un accordo sulla global minimun tax, con una "soluzione parallela" per gli Stati Uniti, partendo dalla proposta di 'side-by-side' avanzata dagli Usa, che prevede l'esenzione dalla regola sull'inclusione del reddito e dalla regola sugli utili sotto tassati, in riconoscimento delle attuali regole fiscali minime statunitensi. Nel comunicato della presidenza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Tra finanza e geopolitica. Così Brzezinski Global Strategies legge l’accordo tra Usa e Ucraina - L'accordo tra USA e Ucraina, entrato in vigore con il Us-Ukraine Reconstruction Investment Fund, segna un passo cruciale nel panorama geopolitico attuale.

