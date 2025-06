G7 accordo sulla global minumum tax | premiate le big tech Usa Giorgetti | Un onorevole compromesso

Il G7 ha sancito un accordo sulla tassa minima globale, premiando le Big Tech USA e segnando un importante passo avanti nelle strategie fiscali internazionali. Premiato dall’Onorevole Giorgetti e accolto con favore da Washington, questo compromesso potrebbe rivoluzionare le regole del gioco economico globale, aprendo nuove sfide e opportunità per i giganti della tecnologia e i governi di tutto il mondo. L’intesa raggiunta al G7 «faciliterà ulteriori progressi...»

Vittoria per Donald Trump e le big tech Usa. Le sette maggiori economie al mondo hanno raggiunto un accordo per evitare che le più grande aziende a stelle e strisce paghino più tasse all’estero. Una mossa accolta con favore da Washington ed altri Paesi ma che potrebbe radicalmente modificare l’accordo sulla tassa minima globale del 2021. L’intesa raggiunta al G7 «faciliterà ulteriori progressi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - G7, accordo sulla global minumum tax: premiate le big tech Usa. Giorgetti: "Un onorevole compromesso"

