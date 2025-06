G7 accordo sulla global minimum tax con esenzioni per gli Usa Vittoria di Trump

Il G7 ha raggiunto un storico accordo sulla tassazione minima globale, segnando un passo importante nella lotta all'erosione fiscale delle multinazionali. Tuttavia, la decisione di prevedere esenzioni per gli Stati Uniti, in linea con le attuali regole fiscali di Washington, ha suscitato reazioni contrastanti e rischia di alterare profondamente l'equilibrio globale. Questa svolta potrebbe cambiare le sorti della riforma fiscale internazionale, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro delle politiche fiscali mondiali.

Roma, 28 giugno 2025 – Vittoria di Donald Trump sulla tassazione globale delle multinazionali. Il G7 ha infatti trovato un accordo sulla ‘global minimun tax’ con una "soluzione parallela" per g li Stati Uniti, che prevede l'esenzione dalla regola sull'inclusione del reddito e dalla regola sugli utili sotto tassati, in riconoscimento delle attuali regole fiscali minime statunitensi. La svolta, però, rischia di stravolgere la 'global minimum tax' su cui era stato raggiunto un accordo storico nel 2021 che puntava a porre fine alle pratiche di elusione fiscale delle multinazionali: in particolare le big tech statunitensi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - G7, accordo sulla global minimum tax con esenzioni per gli Usa. Vittoria di Trump

