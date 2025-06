G7 accordo sulla global minimum tax con esenzioni per gli Usa Giorgetti | Un compromesso onorevole

Il G7 ha raggiunto un importante accordo sulla tassa minima globale, ma con un'eccezione per le aziende statunitensi, grazie a un compromesso definito “onorevole” da Giorgetti. La presidenza canadese chiarisce che si tratta di una «soluzione parallela» che riconosce le tasse già versate dalle compagnie americane negli USA, bilanciando così gli interessi internazionali con le esigenze nazionali e aprendo nuovi scenari nel panorama fiscale globale.

La presidenza canadese spiega che si tratta di una «soluzione parallela» che esenta le compagnie americane del nuovo regime fiscale, in ragione delle tasse che già pagano negli Usa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - G7, accordo sulla global minimum tax con esenzioni per gli Usa. Giorgetti: «Un compromesso onorevole»

