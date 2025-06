G7 accordo su global minimum tax | ‘soluzione parallela’ esenta Usa

Il G7 ha raggiunto un importante accordo sulla tassa minima globale, una misura che mira a ridurre l’elusione fiscale delle grandi multinazionali. La proposta statunitense, definita “soluzione parallela”, esenta le società controllate dagli USA da alcune norme chiave, come l’IIR e l’UTPR. Un passo significativo verso un sistema fiscale più equo e coordinato, che potrebbe influenzare profondamente il panorama economico internazionale. L’accordo apre nuove prospettive di collaborazione e sfide nel campo della tassazione globale.

La presidenza canadese del G7 annuncia che è stato raggiunto un accordo sulla global minimum tax che avrebbe colpito le grandi multinazionali americane, adottando la proposta di soluzione “parallela” degli Stati Uniti, in base alla quale “i gruppi controllati da società statunitensi sarebbero esentati dalla norma sull’inclusione dei redditi (IIR) e dalla norma sugli utili sottotassati (UTPR), in riconoscimento delle norme fiscali minime statunitensi esistenti a cui sono soggetti”. Lo riferisce il ministero delle Finanze canadese. A seguito delle discussioni sulla questione “è emersa una visione condivisa secondo cui un sistema parallelo potrebbe preservare gli importanti risultati ottenuti dalle giurisdizioni nell’ambito del Quadro inclusivo nella lotta all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili e garantire maggiore stabilità e certezza al sistema fiscale internazionale in futuro”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - G7, accordo su global minimum tax: ‘soluzione parallela’ esenta Usa

