G7 accordo su global minimum tax con esenzioni per gli Usa | vittoria per Trump e Big Tech Giorgetti | Un onorevole compromesso

Il G7 ha finalmente raggiunto un accordo sulla tassazione globale delle multinazionali, segnando un passo storico verso una maggiore equità fiscale. Tuttavia, l’esenzione significativa per le aziende statunitensi ha suscitato dibattiti, ritenuta da molti un successo per Trump e le big tech. Un compromesso che potrebbe ridefinire le regole del gioco economico a livello mondiale, aprendo nuove sfide e opportunità per tutti i protagonisti coinvolti.

Accordo al G7 sulla tassazione globale delle multinazionali, con una vistosa esenzione per le compagnie statunitensi che rappresenta una nuova vittoria per il presidente Donald Trump. La presidenza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - G7, accordo su global minimum tax (con esenzioni per gli Usa): vittoria per Trump e Big Tech. Giorgetti: «Un onorevole compromesso»

