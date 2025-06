G7 | accordo global minimum tax non Usa

Il G7 ha raggiunto un accordo sulla tassazione globale delle multinazionali, segnando un passo importante verso la redistribuzione fiscale internazionale. Tuttavia, l'intesa include una vistosa esenzione per le compagnie statunitensi, rappresentando una vittoria significativa per Donald Trump e sollevando interrogativi sulla reale equità del nuovo sistema. La presidenza canadese ha sottolineato la necessità di rispettare la sovranità fiscale dei singoli paesi, ma cosa comporterà tutto ciò per l'equilibrio globale?

19.12 Accordo al G7 sulla tassazione globale delle multinazionali, con una vistosa esenzione per le compagnie statunitensi che rappresenta una nuova vittoria per il Presidente Donald Trump. La presidenza canadese del G7 ha spiegato che è stato trovato l'accordo per una "soluzione parallela"che in ragione "sovranità fiscale dei paesi" esenta le compagnie americane da alcune parti del nuovo regime fiscale, in ragione delle tasse che già pagano negli Usa.Il ministro Giorgetti parla di onorevole compromesso su tassazione multinazionali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: accordo - minimum - global - tassazione

Accordo G7 sulla global minimum tax con esenzioni per gli Usa - Il G7 ha raggiunto un storico accordo sulla tassazione globale delle multinazionali, ma con un'importante eccezione: le aziende statunitensi godranno di esenzioni specifiche, rafforzando così la posizione degli USA e segnando una vittoria per il presidente Donald Trump.

Le multinazionali italiane dal 1 gennaio 2024 sono soggette ad una tassazione minima del 15% in Italia e in tutti i paesi dove hanno delle filiali. Era un accordo globale per mettere fine alla concorrenza fiscale. Gli Stati Uniti se ne infischiano, le loro aziende po Vai su X

G7, accordo su global minimum tax con esenzioni Usa. Ocse: Pietra miliare; Trump, attacco mortale alla Global Minimum Tax: ecco gli impatti su UE; Trump rinnega l’accordo Ocse sulla tassazione delle multinazionali.

Accordo al G7 sulla "global minimum tax" per le multinazionali: esenzioni per le compagnie Usa - Accordo al G7 sulla tassazione globale delle multinazionali, con una vistosa esenzione per le compagnie statunitensi che rappresenta una nuova vittoria per il presidente Donald Trump. msn.com scrive

Tassazione multinazionali Accordo G7 su global minimum tax con esenzioni per gli Usa - Accordo al G7 sulla tassazione globale delle multinazionali, con una vistosa esenzione per le compagnie statunitensi che rappresenta una nuova vittoria per il presidente Donald Trump. Da bluewin.ch