Fx trova il sostituto ufficiale per il suo successo horror-comedy dopo sei stagioni

trovare un sostituto all’altezza di What We Do in the Shadows, capace di catturare l’immaginario e il cuore del pubblico. Con un successo così travolgente, la rete FX si prepara a svelare un nuovo capitolo nel mondo delle comedy horror, promettendo sorprese e innovazioni che lasceranno il segno. La sfida consiste nel creare una serie che entri di diritto nell’immaginario collettivo e prosegua questa eredità di successo.

Il successo di una serie televisiva spesso lascia un'impronta duratura nel pubblico, creando aspettative elevate per il suo eventuale sostituto. Dopo la conclusione di What We Do in the Shadows nel dicembre 2024, con una carriera che ha raggiunto sei stagioni e un indice di gradimento del 96% su Rotten Tomatoes, FX si è già concentrata sulla ricerca di un nuovo show capace di mantenere alto l'interesse degli spettatori. La sfida consiste nel trovare una produzione che possa riprodurre l'unicità dell'umorismo, la parodia dei classici film horror e il tono irriverente che hanno reso WWDITS tra le comedy più apprezzate degli ultimi anni.

