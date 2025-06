Furto sventato ad Apice arrestato 19enne | i carabinieri lo beccano sul fatto

Ancora una volta, l’Unità e la prontezza dei Carabinieri hanno fatto la differenza nel proteggere la comunità. Durante un intervento in una zona rurale di Apice, i militari hanno intercettato un 19enne intento a commettere un furto, sventando così un atto criminoso prima che potesse causare danni. La loro operatività quotidiana dimostra ancora una volta come il lavoro di squadra e la vigilanza siano fondamentali per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Ancora una volta, l’efficace azione preventiva e repressiva dell’Arma dei Carabinieri ha permesso di contrastare con successo un furto avvenuto in una zona rurale della cittadina sannita, confermando l’impegno quotidiano delle Forze dell’Ordine nella tutela del territorio e dei cittadini. I militari della locale Stazione Carabinieri, congiuntamente ai colleghi della Stazione di San Giorgio del Sannio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 19enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine. Il giovane aveva poco prima danneggiato la recinzione metallica di un terreno agricolo di proprietà di un 26enne, anch’egli residente ad Apice, introducendosi all’interno della proprietà e asportando numerosi pali in ferro e un telaio metallico che erano accantonati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furto sventato ad Apice, arrestato 19enne: i carabinieri lo beccano sul fatto

In questa notizia si parla di: carabinieri - furto - sventato - apice

Calcinaia: Carabinieri arrestano cittadino straniero 28enne per furto e ricettazione - Il 14 maggio, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Pontedera hanno arrestato un cittadino straniero di 28 anni a Calcinaia (PI) con l'accusa di furto aggravato e ricettazione.

Furto sventato ad Apice, arrestato 19enne: i carabinieri lo beccano sul fatto.

Furto sventato dai proprietari, i residenti: «Abbiamo paura» - Un altro tentato furto, dopo quello sventato a Piadena da una residente di via Falcone che affacciandosi alla finestra ha visto quattro individui tentare di entrare nell’abitazione ... Lo riporta laprovinciacr.it

Carabinieri sventano furto atm con spaccata, malviventi fuggono - Carabinieri sventano furto atm con spaccata, malviventi fuggono A Zafferana Etnea (Catania), abbandonati camion e escavatore ZAFFERANA ETNEA , 07 dicembre 2024, 10:44 ... Come scrive ansa.it