Furto sul lungomare di Ladispoli | ladro beccato a rubare uno zaino

Notte di tensione sul Lungomare di Ladispoli, dove i carabinieri hanno intercettato un ladro in azione. L’intervento lampo ha portato all’arresto di un uomo di origini nordafricane, già noto alle forze dell’ordine, sorpresa mentre tentava di fuggire con uno zaino appena rubato. La pronta reazione delle forze dell’ordine ha garantito la sicurezza dei cittadini e messo fine a un atto criminale. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa vicenda.

Ladispoli, 28 giugno 2025 – Nella notte scorsa, i carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno arrestato un uomo di origini nordafricane, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, gravemente indiziato di furto aggravato. L’intervento dei carabinieri è scattato dopo una segnalazione di un furto in corso sul Lungomare Regina Elena. I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno sorpreso l’uomo mentre si allontanava con uno zaino appena sottratto a una minorenne, approfittando di un momento di distrazione della vittima. La refurtiva è stata interamente recuperata e riconsegnata alla giovane. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

