Furto in farmacia a Poggiofranco l’appello della titolare | Riportate indietro tutto o denuncio

Un colpo audace in pieno giorno scuote il quartiere Poggiofranco di Bari: la Farmacia Potenza è stata vittima di un furto sotto gli occhi delle telecamere. La titolare, Valentina Potenza, ha lanciato un appello appassionato sui social, chiedendo il ritorno di quanto sottratto, altrimenti sarà costretta a denunciare. Un episodio che ha scosso la comunità e sollevato il velo sull’importanza di tutela e sicurezza nei quartieri.

Un furto in pieno giorno e sotto l’occhio delle telecamere. È quanto accaduto venerdì 27 giugno alla Farmacia Potenza, nel quartiere Poggiofranco di Bari. A denunciare l’episodio è stata la titolare, Valentina Potenza, che ha pubblicato su Facebook un appello rivolto ai responsabili, accompagnato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

