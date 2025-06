Furti sventati ad Avellino e Atripalda | l’Arma intensifica i controlli sul territorio

Furti sventati ad Avellino e Atripalda: l'Arma intensifica i controlli per proteggere la comunità. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, rafforzando la strategia di sicurezza promossa dal Prefetto Rossana Riflesso, sta mettendo in campo misure più incisive per prevenire e contrastare la criminalità predatoria. Un impegno costante volto a garantire la tranquillità dei cittadini, dimostrando che la sicurezza è una priorità assoluta per le forze dell'ordine.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, nel proseguire la costante azione di controllo del territorio promossa dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, ha intensificato, in questi ultimi giorni, la propria azione di prevenzione e contrasto alla criminalità predatoria. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - territorio - furti - sventati

Movida e sicurezza: Avellino rilancia il coordinamento tra istituzioni per un controllo più efficace del territorio - Avellino rafforza il coordinamento tra istituzioni per garantire maggiore sicurezza nella movida. Durante la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Rossana Riflesso, sono stati stabiliti controlli più efficaci nelle aree di aggregazione giovanile, puntando a garantire un ambiente sicuro per cittadini e visitatori.

Furti ad Andretta, il sindaco convoca un’assemblea pubblica; Avellino e Mirabella, sventati due furti; Furti nei Sale e Tabacchi: colpo sventato a via Due Principati.

Avellino e Atripalda: i carabinieri sventano furti in abitazioni e in una rivendita di tabacchi - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, nel proseguire la costante azione di controllo del territorio promossa dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha intensificato, in questi ultim ... Riporta msn.com

Pietradefusi, 9 denunce, un arresto e furti sventati - Il Mattino - Nove denunce, un arresto, un furto sventato: è questo il bilancio dell'operazione scatttata nelle ultime 48 ore dei carabinieri del comando provinciale di Avellino nel territorio del comune di ... Scrive ilmattino.it