Furti di alcolici nei supermercati smantellata banda di georgiani | tre denunce

Una banda di georgiani specializzata in furti di alcolici nei supermercati di Battipaglia è stata smantellata, con tre denunciati all’Autorità Giudiziaria. Gli agenti hanno scoperto un'attività criminale inquietante, che ha coinvolto numerosi negozi e causato ingenti danni economici. Questa operazione dimostra come la collaborazione tra forze dell'ordine e comunità possa proteggere i cittadini e tutelare il territorio. La legalità vince sempre, anche contro le organizzazioni più agguerrite.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria tre georgiani accusati di furto aggravato. I tre, tutti domiciliati a Napoli e "specializzati" in particolare in furti di alcolici, avrebbero messo a segno furti in numerose attività. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: furti - alcolici - georgiani - supermercati

Cerveteri, rubano auto e alcolici: furti in serie nella notte - A Cerveteri, nella notte del 13 maggio 2025, i carabinieri della Stazione di Santa Marinella hanno denunciato due uomini per furti in serie, tra cui auto e alcolici.

Rubarono alcolici in un supermercato di Oliveto Citra. Divieto di ritorno in città e denuncia per 3 georgiani; Furti nelle attività: denunciati tre georgiani dalla Polizia di Battipaglia; Furto nei supermercati di Arce, tre denunciati: colti in fuga con l’auto piena di alcolici.

Rubarono alcolici in un supermercato di Oliveto Citra. Divieto di ritorno in città e denuncia per 3 georgiani - Da ulteriori indagini condotte dagli agenti è risultato che i cittadini georgiani avessero numerosi precedenti per furto e svariati FVO ( Foglio di Via Obbligatorio) in diverse città italiane. Come scrive ondanews.it

Oliveto Citra, smantellata banda di georgiani specializzata in furti nei supermercati - StampaNella giornata di ieri 27 giugno gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno deferito all’Autorità Giudiziaria tre cittadini georgiani per il reato di furto aggravato ... salernonotizie.it scrive