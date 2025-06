Furti di alcolici in supermercati a Oliveto Citra

Tre cittadini georgiani sono stati denunciati per furti di alcolici in un supermercato di Oliveto Citra, dopo aver messo a segno due colpi tra febbraio e maggio. Con un modus operandi ripetuto, uno attendeva all’esterno con un’auto a noleggio. La vicenda evidenzia ancora una volta come la sicurezza nei negozi sia fondamentale per tutelare i clienti e le aziende.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tre cittadini georgiani, domiciliati a Napoli, sono stati denunciati per furto aggravato dagli agenti del commissariato di Battipaglia. I tre sono ritenuti responsabili di due furti avvenuti il 5 febbraio e il 10 maggio scorsi ai danni di un supermercato di Oliveto Citra, in provincia di Salerno. I tre agivano sempre con lo stesso modus operandi: uno restava all’esterno a bordo di un’auto a noleggio con funzioni di “palo”, mentre gli altri due rubavano bottiglie di alcolici di pregio, nascondendole sotto gli abiti per eludere i sistemi antitaccheggio. Le indagini, avviate a seguito della denuncia del titolare del punto vendita, hanno portato all’identificazione dei presunti responsabili attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza e l’utilizzo di banche dati per il riconoscimento facciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

In questa notizia si parla di: furti - oliveto - citra - alcolici

Furto di alcolici in un supermercato di Oliveto Citra, tre denunciati; Furti di alcolici in supermercati a Oliveto Citra; Rubarono alcolici in un supermercato di Oliveto Citra. Divieto di ritorno in cittĂ e denuncia per 3 georgiani.

Rubarono alcolici in un supermercato di Oliveto Citra. Divieto di ritorno in città e denuncia per 3 georgiani - Da ulteriori indagini condotte dagli agenti è risultato che i cittadini georgiani avessero numerosi precedenti per furto e svariati FVO ( Foglio di Via Obbligatorio) in diverse città italiane. Da ondanews.it

Rubavano alcolici nei supermercati: denunciati tre cittadini georgiani - Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, nella giornata di ieri, hanno deferito all'Autorità Giudiziaria tre cittadini georgiani per il reato di furto aggravato. msn.com scrive