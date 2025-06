Furia Chega | perché si parla poco del Portogallo intossicato dal razzismo eversivo

In un momento in cui il mondo si interroga sul razzismo e sulla violenza, il Portogallo si trova al centro di una sconvolgente operazione contro l'estremismo. La recente azione dell’Unidade Nacional de Contraterrorismo ha smantellato un'organizzazione neonazista armata, rivelando una minaccia latente che non può più essere ignorata. È ora di guardare in faccia questa realtà e agire con decisione per proteggere i valori di libertà e tolleranza.

Da martedì 17 giugno non è più possibile minimizzare. Un’operazione su vasta scala condotta in Portogallo dall’Unidade Nacional de Contraterrorismo (Unct) ha smantellato un’organizzazione neonazista, strutturata sul modello della milizia armata e pronta a compiere azioni clamorose di stampo terrorista. Sono state arrestate sei persone, militanti del Movimento Armilar Lusitano (Mal). In manette è finito anche un ufficiale della Pólicia de Segurança Pública, Bruno Gonçalves. E nelle ore successive è giunta notizia che almeno altri quattro soggetti appartenenti alle forze dell’ordine sono militanti del Mal. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Furia Chega: perché si parla poco del Portogallo intossicato dal razzismo eversivo

In questa notizia si parla di: portogallo - furia - chega - parla

Il vero vincitore delle elezioni in Portogallo è Chega - I risultati delle elezioni legislative in Portogallo, al di là del testa a testa tra il Partito Socialista (centrosinistra) e Alleanza Democratica (la coalizione di centrodestra guidata dal ... Lo riporta ilpost.it

Portogallo, manifestazione di Chega contro l'immigrazione - MSN - Una manifestazione contro l'immigrazione, domenica pomeriggio, ha attraversato le strade di Lisbona. Come scrive msn.com