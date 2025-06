Fuori legge: perché i CPR devono essere smantellati. Nei giorni tra il 19 e il 21 giugno 2025, i Centri di Permanenza per il Rimpatrio di Trapani e Caltanissetta hanno rivelato il loro volto più crudele, tra tentativi di suicidio, autolesionismo e scioperi della fame collettivi. Questa non è un’eccezione, ma la cruda conseguenza di un sistema migratorio strutturalmente violento. È ora di chiedere un cambiamento radicale.

Nei giorni tra il 19 e il 21 giugno 2025, i Centri di Permanenza per il Rimpatrio di Trapani e Caltanissetta hanno mostrato il volto autentico di ciò che l’apparato istituzionale italiano definisce « gestione migratoria ». Quattro tentativi di suicidio, numerosi atti di autolesionismo, uno sciopero della fame collettivo. Il bilancio non è quello di un’emergenza improvvisa ma il risultato diretto di un sistema strutturalmente violento, giuridicamente precario e deliberatamente opaco. «Siamo peggio di animali in gabbia a cui lanciano banane. Aiuto». Testimonianze raccolte dalla Rete siciliana contro il confinamento, da Memoria Mediterranea e Progetto Melting Pot raccontano senza filtri un orrore sistemico: «Non ne possiamo più. 🔗 Leggi su Lettera43.it