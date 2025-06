Fuochi di San Pietro e Paolo a Cetara Travelmar cancella le corse straordinarie dei traghetti

A Cetara, i festeggiamenti dei fuochi di San Pietro e Paolo si tingono di emozione, ma quest'anno Travelmar annulla le corse straordinarie serali previste per domenica 29 giugno. La decisione, motivata da esigenze di sicurezza, mira a garantire un viaggio affidabile e sicuro a tutti i passeggeri. Restate aggiornati: la sicurezza viene sempre prima di tutto, e noi ci impegniamo a offrirvi soluzioni alternative per vivere comunque un’estate indimenticabile.

Le corse serali straordinarie di Travelmar previste per domenica 29 giugno, in occasione dei fuochi di San Pietro e Paolo a Cetara, non saranno effettuate. La decisione è stata assunta poichĂ© - fa sapere la compagnia dei traghetti - "non sono attualmente garantiti gli standard di sicurezza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: fuochi - paolo - cetara - corse

Paolo Belli "padrino" del Capodanno dell'Estate di Misano, ma anche il Carnevale d'Estate e fuochi d'artificio - Misano Adriatico si trasforma in un grande palcoscenico di emozioni con Paolo Belli, il padrino del Capodanno dell’Estate, pronto a infiammare il lungomare tra musica, fuochi d’artificio e atmosfere da sogno.

Festa di San Pietro e Paolo a Cetara: Travelmar annuncia corse straordinarie per i fuochi; Cetara pronta a celebrare il suo Patrono San Pietro: programma, orari, navette e piano traffico: ecco tutto ciò da sapere; 29 giugno, Cetara festeggia San Pietro. “Amalfitana” chiusa, potenziate vie del mare. Tutte le info.

Fuochi di San Pietro e Paolo a Cetara, Travelmar cancella le corse straordinarie dei traghetti - "non sono attualmente garantiti gli standard di sicurezza richiesti per passeggeri ed equipaggi" ... Segnala salernotoday.it

Festa di San Pietro e Paolo a Cetara: Travelmar annuncia corse straordinarie per i fuochi - La festa di San Pietro e Paolo si avvicina e Travelmar annuncia i collegamenti via mare che consentiranno ai partecipanti di godere dei fuochi artificiali di Cetara senza restare bloccati per ore nel ... Da salernotoday.it