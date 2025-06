Fuochi di San Giovanni sul Lago di Como | attese 20mila persone vietati vetro e alcol

Tutto è pronto a Ossuccio, nel cuore del Lago di Como, per la magica notte dei Fuochi di San Giovanni. Uno spettacolo piro-musicale che, come ogni anno, affascina circa 20.000 persone attirate dall’incanto delle luci e dei suoni sul lago. Per garantire un’esperienza sicura e indimenticabile, sono vietati vetro e alcol. Preparatevi a vivere momenti di pura suggestione, tra tradizione e meraviglia, sotto il cielo stellato.

Tutto pronto a Ossuccio, nel comune di Tremezzina, per la spettacolare notte dei Fuochi di San Giovanni. L’atteso show piro-musicale, in programma per stasera alle 22:30, attirerà come da tradizione un pubblico vastissimo: si stimano almeno 20.000 spettatori, pronti ad assistere alla rievocazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: fuochi - giovanni - lago - como

San Giovanni, Shaggy celebra i 30 anni di 'Boombastic' a Torino: concerto gratuito e fuochi d'artificio in piazza Vittorio - Martedì 24 giugno, Torino si illumina in occasione dei festeggiamenti per San Giovanni con un concerto gratuito di Shaggy, l'icona del reggae-pop.

Una notte sul lago, tra luci e leggenda. Sabato 28 giugno vivi la magia della Sagra di San Giovanni con una crociera serale verso l’Isola Comacina: aperitivo a bordo, navigazione panoramica e lo spettacolo pirotecnico più emozionante dell’estate sul La Vai su Facebook

Sagra di San Giovanni e fuochi d'artificio sul Lago di Como. Chiude la Statale Regina: orari, parcheggi, bus navetta; Sagra di San Giovanni sul lago di Como: tutte le informazioni e le strade chiuse sulla Regina; Sagra e fuochi d'artificio di San Giovanni: strade chiuse, parcheggi e navette.

Fuochi di San Giovanni sul Lago di Como: attese 20mila persone, vietati vetro e alcol - Tutto pronto a Ossuccio, nel comune di Tremezzina, per la spettacolare notte dei Fuochi di San Giovanni. Secondo quicomo.it

Sagra di San Giovanni e fuochi d’artificio sul Lago di Como. Chiude la Statale Regina: orari, parcheggi, bus navetta - La notte più attesa dell’anno nell’estate del Lago di Como è arrivata: questa sera il cielo, l’Isola Comascina e il Lario si illumineranno con i quasi 19 mila fuochi d’artificio e le 400 fiaccole per ... Da comozero.it